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19:14, 25 июля 2025Путешествия

Россияне массово пожаловались на новые правила турецкого авиаперевозчика

Российские пассажиры Turkish Airlines ждут свой багаж до пяти дней
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Россияне массово пожаловались на новые правила перевоза багажа турецкой авиакомпанией. Об этом сообщает Telegarm-канал Baza.

Пассажиры Turkish Airlines сообщили, что перевозчик стал «накапливать» чемоданы прежде, чем отправлять их большими партиями в Россию раз в несколько дней. Так, вернувшиеся из Стамбула в Казань туристы узнали в аэропорту, что многие россияне остаются без багажа начиная с 7 июля.

По словам путешественников, багаж приходится ждать от суток до пяти дней. При этом жителям России предлагают переносить некоторые рейсы и остановиться в пятизвездочном отеле курортного города, чтобы в салоне самолета поместилось не 180, а 150 людей. Пассажиры полагают, что Turkish Airlines делает это для того, чтобы залить больше топлива на борт и при необходимости сразу же вернуться в Турцию.

Ранее сообщалось, что в начале июля Turkish Airlines оставила более сотни российских туристов без багажа после отдыха в Турции. Аэропорту Внуково пришлось увеличить количество сотрудников, чтобы успеть обработать 167 заявлений на розыск.

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