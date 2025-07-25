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13:16, 25 июля 2025Силовые структуры

Россиянин поджег машину бывшей из ревности к ее друзьям

В Уфе задержали мужчину, поджегшего машину бывшей из ревности
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Mash Batash

В Уфе задержали мужчину, поджегшего машину бывшей девушки из ревности. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, подозреваемый встречался с подругой три года, они расстались два месяца назад. Экс-бойфренд преследовал девушку, караулил у дома, писал ей сообщения и дежурил под окнами. Она не отвечала взаимностью. Тогда россиянин решил привлечь ее внимание горящим авто.

Задержанный признался, что ревновал бывшую девушку к ее друзьям. Возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что в Курганской области задержан 52-летний житель села Пичугино, который запер возлюбленную с друзьями в вагончике и заживо их сжег.

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