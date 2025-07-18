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14:38, 18 июля 2025Силовые структуры

Россиянин заживо сжег возлюбленную с друзьями в вагончике и сбежал

В Курганской области задержан подозреваемый в поджоге вагончика с сожительницей
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Курганской области задержан 52-летний житель села Пичугино, который запер возлюбленную с друзьями в вагончике и заживо их сжег. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»), части 3 статьи 30 УК РФ («Покушение на убийство»). Сейчас с ним работает следователь. Подозреваемый уже дал признательные показания.

По данным следствия, предварительно установлено, что мужчина совершил преступление после полуночи 16 июля. Он приревновал двух друзей к своей сожительнице и запер их в вагончике. Потерпевшие пытались выбраться через окно, и тогда он избил их монтировкой. После этого он забросил в вагончик канистру с легковоспламеняющейся жидкостью и поджег его, а потом сел на свой автомобиль и сбежал. Позже он бросил машину в лесу, в пяти километрах от места преступления и в течение двух дней скрывался.

В результате произошедшего один друг и женщина не выжили, а третий пострадавший смог самостоятельно выбраться из пожара. Сейчас ему оказана медицинская помощь. Отмечается, что он уже дал подробные показания.

Ранее сообщалось, что в Республике Башкортостан к 12 годам строгого режима приговорили 60-летнего жителя Белорецка за сожженную заживо жену.

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