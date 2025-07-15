Россиянин сжег заживо жену за требование выделить детям долю в доме

Житель Башкортостана сжег заживо жену из-за жилья и получил 12 лет колонии

В Республике Башкортостан к 12 годам строгого режима приговорили 60-летнего жителя Белорецка за сожженную заживо жену. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

Как установил суд, в январе 2024 года у мужчины произошел конфликт с супругой из-за несогласия в вопросе выделения долей в доме детям. Впавший в ярость россиянин проткнул бытовой газовый баллон, поджег выходящий газ и направил на женщину. Термические ожоги, составившие 95 процентов поверхности ее тела, оказались несовместимы с жизнью.

После содеянного житель региона обратился к соседям, сообщив о пожаре. Он умолчал о том, что совершил расправу, и представил все как случайность.

В ходе следствия проведен ряд экспертных исследований, которые подтвердили версию следствия, установив причастность фигуранта к преступлению.

Ранее в Республике Марий Эл к 7,5 года колонии приговорили 37-летнего россиянина за жестокую расправу над женой.

