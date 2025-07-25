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17:46, 25 июля 2025Россия

Россиянка обвинила бригаду поезда в смерти мужа

Женщина обвинила бригаду поезда «Волгоград — Санкт-Петербург» в смерти мужа
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Женщина обвинила бригаду поезда «ВолгоградСанкт-Петербург» в смерти мужа. Как рассказала россиянка порталу V1.ru, мужчине стало плохо во время движения состава, однако у сотрудников не нашлось для него лекарств.

Горожанка отметила, что оказывать помощь ее супругу начала пассажирка, которая работает медсестрой. Проводница же пообещала семье вызвать медиков к ближайшей станции, но ничего этого не было сделано.

Сын женщины связался с друзьями отца, те прибыли к перрону раньше, чем доктора. Но привести в чувства мужчину не удалось.

Женщина поделилась, что перрон московского вокзала очень быстро заполнили следователи и сотрудники полиции. Пока она пыталась смириться с фактом потери супруга, начальник поезда возмущался длительной задержкой состава.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области задержали мужчину, захватившего пассажирку поезда.

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