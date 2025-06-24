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19:37, 24 июня 2025Силовые структуры

Пассажир российского поезда ворвался с ножом в соседний вагон и захватил женщину в купе

В Воронежской области задержали захватившего пассажирку поездка мужчину
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Воронежской области задержали россиянина, подозреваемого в незаконном лишение свободы пассажирки поезда с применением оружия. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По данным следствия, ЧП произошло 23 июня в поезде, следовавшем по Юго-Восточному участку железной дороги. Вооружившийся ножом мужчина зашел в соседний вагон и, угрожая расправой одной из пассажирок, загнал ее в купе, где захватив не выпускал и угрожал расправой. Позже захватчик вместе с удерживаемой им женщиной прошел на станцию Россошь, где его схватили полицейские.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в Омской области вооруженный ножами пенсионер напал на пассажиров поезда.

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