Пассажир российского поезда ворвался с ножом в соседний вагон и захватил женщину в купе

В Воронежской области задержали захватившего пассажирку поездка мужчину

В Воронежской области задержали россиянина, подозреваемого в незаконном лишение свободы пассажирки поезда с применением оружия. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По данным следствия, ЧП произошло 23 июня в поезде, следовавшем по Юго-Восточному участку железной дороги. Вооружившийся ножом мужчина зашел в соседний вагон и, угрожая расправой одной из пассажирок, загнал ее в купе, где захватив не выпускал и угрожал расправой. Позже захватчик вместе с удерживаемой им женщиной прошел на станцию Россошь, где его схватили полицейские.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в Омской области вооруженный ножами пенсионер напал на пассажиров поезда.