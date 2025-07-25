Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:31, 25 июля 2025Путешествия

Россиянка побывала в Таиланде и узнала секреты воспитания послушных детей

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Sakchai Lalit / AP

Побывавшая в Таиланде россиянка Саша Коновалова узнала, почему местные дети никогда не плачут и не устраивают истерики. Секретами тайского воспитания она поделилась в блоге на платформе «Дзен».

Тревел-блогерша рассказала, что жители этой страны редко отпускают детей на улицу из-за жаркого климата и множества опасностей в виде ядовитых насекомых и змей. Для того чтобы воспитать их послушными и честными, родители прибегают к легкому запугиванию через призму национального вероисповедания — буддизм.

Материалы по теме:
«Это точно Таиланд?» Россияне обожают Таиланд. Почему они полюбили эту страну и где там отдохнуть вдали от толп туристов?
«Это точно Таиланд?»Россияне обожают Таиланд. Почему они полюбили эту страну и где там отдохнуть вдали от толп туристов?
20 октября 2024
Россияне стали частыми посетителями Таиланда. Какой курорт выбрать для отдыха и зимовки?
Россияне стали частыми посетителями Таиланда.Какой курорт выбрать для отдыха и зимовки?
13 мая 2025

«Детей приводят в Сад Адских мук или Храм Рая и Ада, чтобы рассказать, что ждет грешников за те или иные злодеяния и проступки. Конечно, после этого ребята боятся лгать, красть и обижать животных», — пояснила Коновалова, добавив, что с юного возраста каждый ребенок в Таиланде знает о карме и духах.

Несмотря на это, маленьких тайцев не ограничивают в еде и разрешают вести себя как угодно, но только до пяти лет. «В Таиланде есть поговорка по воспитанию детей: "До пяти лет — как к царю, до 12 лет — как к слуге, а после 12 — как к другу". Малышам никогда не говорят, что им чего-то "нельзя". Наверное, поэтому они такие спокойные. Зачем устраивать истерику, если тебе все можно», — подчеркнула туристка.

Однако после шести лет ребенок в семье становится полноценным помощником и иногда обязанностей по дому у него оказывается больше, чем у взрослых, но дети не жалуются. «Тайцев вообще воспитывают скромными и покорными. Интересно, что в Таиланде родители никогда не кричат на своих сыновей и дочерей», — отметила блогерша.

Ранее российская путешественница побывала в Узбекистане и рассказала о местных традициях воспитания детей. По ее информации, молодым родителям этой страны не полагается публично проявлять нежность по отношению к чадам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В работе Starlink произошел массовый сбой. Спутниковая связь перестала работать по всей линии фронта в зоне СВО

    В Британии предрекли падение обороны Красноармейска в ближайшие дни

    Таиланд выдвинул украинские танки к границе с Камбоджей

    В США назвали неизбежным убийство Зеленского

    Россиянка побывала в Таиланде и узнала секреты воспитания послушных детей

    Тысяча любителей оргий собрались на секс-фестивале несмотря на непогоду

    Мужчины и женщины рассказали об убивающих желание секса фразах

    Обломки дрона повредили вагон пассажирского поезда в Краснодарском крае

    Патрушев обещал ответ на попытки НАТО испытать боеготовность России

    В Госдуме оценили шансы на дальнейший диалог с Украиной после переговоров в Стамбуле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости