Россиянки захотели избавиться от мешков под глазами и остались с огромными отеками

Хирург Плахотин: Препараты от отеков вызывают отеки из-за задержки влаги

Несколько десятков россиянок рассказали, что у них появились огромные отеки после того, как они захотели избавиться от мешков под глазами и использовали для этого препарат «Сферогель». Об этом пишет Shot в Telegram.

Одной из пострадавших стала 28-летняя Екатерина из Пензы. Она использовала препарат около двух месяцев назад, после чего у нее на лице остались сильные отеки. Косметолог объяснила эффект индивидуальной реакцией организма. Справиться с отеками Екатерине не помогают ни антибиотики, ни антигистаминные препараты — они приносят лишь временный результат.

Другая пострадавшая — 40-летняя Кристина из Брянска. Она сделала процедуру в 2024 году, с тех пор у нее на лице остаются сильные отеки.

Женщины утверждают, что у препарата нет антидота и вывести его из организма невозможно. Пластический хирург Владимир Плахотин подтвердил: препарат, который вводят между кожей и венами, создает только кратковременный эффект отсутствия синяков и мешков под глазами. Вскоре после этого препарат, наоборот, вызывает отеки, потому что провоцирует задержку влаги из окружающих тканей. Такие уколы всегда предполагают риск осложнений, заключил хирург.

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