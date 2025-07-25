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14:33, 25 июля 2025Забота о себе

Россиянки захотели избавиться от мешков под глазами и остались с огромными отеками

Хирург Плахотин: Препараты от отеков вызывают отеки из-за задержки влаги
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: YAKOBCHUK VIACHESLAV / Shutterstock / Fotodom

Несколько десятков россиянок рассказали, что у них появились огромные отеки после того, как они захотели избавиться от мешков под глазами и использовали для этого препарат «Сферогель». Об этом пишет Shot в Telegram.

Одной из пострадавших стала 28-летняя Екатерина из Пензы. Она использовала препарат около двух месяцев назад, после чего у нее на лице остались сильные отеки. Косметолог объяснила эффект индивидуальной реакцией организма. Справиться с отеками Екатерине не помогают ни антибиотики, ни антигистаминные препараты — они приносят лишь временный результат.

Другая пострадавшая — 40-летняя Кристина из Брянска. Она сделала процедуру в 2024 году, с тех пор у нее на лице остаются сильные отеки.

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Женщины утверждают, что у препарата нет антидота и вывести его из организма невозможно. Пластический хирург Владимир Плахотин подтвердил: препарат, который вводят между кожей и венами, создает только кратковременный эффект отсутствия синяков и мешков под глазами. Вскоре после этого препарат, наоборот, вызывает отеки, потому что провоцирует задержку влаги из окружающих тканей. Такие уколы всегда предполагают риск осложнений, заключил хирург.

Ранее терапевт Яна Шмелева рассказала, как пережить жару гипертоникам. По ее словам, таким людям стоит отказаться от копченых продуктов.

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