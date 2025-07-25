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20:02, 25 июля 2025Наука и техника

Российские Су-35С начали применять ракету Су-57

Российские истребители Су-35С начали применять ракеты Р-77М
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Истребители Воздушно-космических сил (ВКС) России начали применять новую ракету класса «воздух-воздух», созданную для самолетов пятого поколения Су-57. Об этом сообщили на Украине, передает Telegram-канал Colonelcassad.

Противник опубликовал фотографии обломков, которые могут быть фрагментами ракеты Р-77М. Кроме того, ранее была опубликована фотография российского истребителя Су-35С, несущего этот боеприпас.

Р-77М (К-77М, «Изделие 180») стала развитием ракеты класса «воздух-воздух» средней дальности Р-77. Боеприпас получил новые двигатель, хвостовое оперение и радиолокационную головку самонаведения. Считается, что максимальная дальность поражения целей составляет 190 километров.

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В июне издание Military Watch Magazine писало, что проект истребителя МиГ-35, который является глубокой модернизацией МиГ-29, можно возродить при помощи технологий самолета пятого поколения Су-57. В частности, МиГ-35 можно вооружить современными ракетами Р-77М и Р-37М.

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