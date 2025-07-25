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20:22, 25 июля 2025Бывший СССР

Российские войска взяли населенный пункт у Константиновки

Военкор Руденко: Российские войска взяли под контроль Александро-Калиново в ДНР
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска взяли под контроль село Александро-Калиново, расположенное неподалеку от Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Руденко в Telegram-канале.

«Российские войска взяли под контроль населенный пункт Александро-Калиново на константиновском направлении в ДНР», — написал военкор.

Ранее стало известно, что подразделения армии России прорвали оборону Вооруженных сил Украины в центре Александро-Калиново. Как рассказал военкор Юрий Котенок, как только российские войска выйдут к берегу Клебан-Быкского водохранилища, расположенному на западе от населенного пункта, украинские войска потеряют логистический маршрут.

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