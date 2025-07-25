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17:17, 25 июля 2025Экономика

Российских водителей предупредили о неожиданном поводе для штрафа

ОП: Водителям грозит штраф, если они не предупредили ГАИ о смене прописки
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Водителям в России грозит штраф, если в течение 10 дней они не уведомили ГАИ о смене постоянной регистрации по месту жительства. О неожиданном поводе для наказания предупредил член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров, пишет ТАСС.

Сообщить инспекторам о новом месте прописки нужно в том числе для внесения нового адреса автовладельца в свидетельство о регистрации транспортного средства и паспорта транспортного средства, пояснил эксперт.

Если не сделать этого в течение 10 дней, то придется платить штраф. Размер взыскания будет достигать 1500-2000 рублей, уточнил Машаров.

Ранее в России захотели вдвое увеличить штраф за перевозку детей в машине без автокресел. Взыскание предлагают повысить с 3 тысяч до 5 тысяч рублей для водителей, для должностных лиц — с 25 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — со 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

Вот это да!
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