В России захотели вдвое увеличить один штраф для автомобилистов

В Госдуме одобрили увеличение вдвое штрафов за перевозку детей без автокресел

В России захотели вдвое увеличить один штраф для автомобилистов — речь идет о перевозке детей без автокресел. Законопроект одобрил комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, передает ТАСС.

Штрафы предложено повысить с 3 до 5 тысяч рублей для водителей, для должностных лиц — с 25 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — со 100 до 200 тысяч рублей.

По закону, дети до семи лет должны находиться в автолюльке или детском кресле, подобранном по размеру. Для детей от 7 до 11 лет допустимо использование ремня безопасности на заднем сиденье, но на переднем сиденье они должны быть в детском кресле или бустере.

Использование ремня безопасности на переднем или заднем сиденье возможно для детей старше 12 лет.

Ранее в России выросли штрафы за отказ остановиться по требованию ГИБДД, а также за проезд через автоматический пункт весогабаритного контроля с нарушениями.