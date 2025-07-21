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12:23, 21 июля 2025Россия

В России захотели вдвое увеличить один штраф для автомобилистов

В Госдуме одобрили увеличение вдвое штрафов за перевозку детей без автокресел
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Maria Sbytova / Shutterstock / Fotodom

В России захотели вдвое увеличить один штраф для автомобилистов — речь идет о перевозке детей без автокресел. Законопроект одобрил комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, передает ТАСС.

Штрафы предложено повысить с 3 до 5 тысяч рублей для водителей, для должностных лиц — с 25 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — со 100 до 200 тысяч рублей.

По закону, дети до семи лет должны находиться в автолюльке или детском кресле, подобранном по размеру. Для детей от 7 до 11 лет допустимо использование ремня безопасности на заднем сиденье, но на переднем сиденье они должны быть в детском кресле или бустере.

Использование ремня безопасности на переднем или заднем сиденье возможно для детей старше 12 лет.

Ранее в России выросли штрафы за отказ остановиться по требованию ГИБДД, а также за проезд через автоматический пункт весогабаритного контроля с нарушениями.

ЖЗЛ
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