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22:43, 18 июля 2025Россия

Российские водители столкнутся с новыми штрафами

В России вступили в силу новые штрафы для водителей
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

С 18 июля в России начали действовать изменения в КоАП, которые ранее были утверждены президентом Владимиром Путиным. Они касаются штрафов и наказаний для водителей за нарушение ПДД, сообщает Life.

Так, вырос размер штрафа за отказ остановиться по требованию ГИБДД — за первое такое нарушение водителя могут оштрафовать на сумму в размере от 7 до 10 тысяч рублей. Повторное нарушение обернется штрафом в размере 10 тысяч рублей или же приведет к лишению водительского удостоверения на срок до полугода.

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Новые штрафы появились для грузоперевозчиков. За проезд через автоматический пункт весогабаритного контроля с нарушениями владелец грузовика может быть оштрафован на 600 тысяч рублей, а за превышение допустимых габаритов груза на 10 сантиметров — на 150 тысяч рублей.

Также увеличен срок давности привлечения к ответственности за перевозку негабаритных грузов — ранее он составлял два месяца, теперь — год.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил вернуть скидку в 50 процентов на штраф за нарушение ПДД.

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