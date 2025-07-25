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17:23, 25 июля 2025Интернет и СМИ

Российский телеведущий назвал Израиль самой безопасной страной

Телеведущий Андрей Максимов назвал Израиль самой безопасной страной в мире
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Unsplash

Известный советский и российский телеведущий, журналист и писатель Андрей Максимов назвал Израиль самой безопасной страной в мире. Таким мнением он поделился, разговаривая с каналом Sheinkin40, видео вышло на YouTube.

«Я всегда говорил всем своим знакомым: "Самая безопасная страна в мире — это Израиль". Я ночью мог ходить по Тель-Авиву абсолютно спокойно, я мог свою жену ночью отпускать гулять по Тель-Авиву абсолютно спокойно», — заявил ведущий.

Максимов также отметил, что во время одной из войн он находился в Израиле, однако тот конфликт продлился около недели. «То, что так долго погибают люди, (...) вот это для меня совершенно невыносимо», — сказал он.

Ранее бывший ведущий Первого канала Антон Привольнов, уехавший в Израиль, рассказал об эмоциях во время первой пережитой им воздушной тревоги. Ведущий признался, что застал атаку, будучи на улице, и пережил шок.

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