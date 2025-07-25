Военнослужащий Хомяков ударил по группе солдат ВСУ из-под завалов блиндажа

Ефрейтор Вооруженных сил России Олег Хомяков ударил по группе украинских солдат из-под завалов блиндажа. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Российский военный оказался под завалами разрушенного блиндажа при выполнении боевых задач в зоне спецоперации в составе штурмового подразделения. До того, как обрушился блиндаж, Хомяков заметил приближавшийся к нему дрон противника.

«Выбираясь из-под завала, Олег услышал движение группы врага, после чего замаскировался среди обломков и остался незамеченным. Обеспечив себе наиболее выгодную позицию, открыл огонь из личного стрелкового оружия и уничтожил противника», — говорится в сообщении ведомства.

Там отмечается, что благодаря мужественным и смелым действиям Хомякова удалось захватить опорный пункт противника, с которого в дальнейшем удалось корректировать артиллерийский огонь по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что ефрейтор Дамир Ахметжанов восстановил линию связи под огнем ВСУ и помог уничтожить опорный пункт противника. Действия военного позволили российским подразделениям продолжать выполнение боевой задачи, а также уничтожить опорник ВСУ и ослабить оборонительный потенциал противника.