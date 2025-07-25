Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:09, 25 июля 2025Россия

Российский военный ударил по группе солдат ВСУ из-под завалов блиндажа

Военнослужащий Хомяков ударил по группе солдат ВСУ из-под завалов блиндажа
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Ефрейтор Вооруженных сил России Олег Хомяков ударил по группе украинских солдат из-под завалов блиндажа. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Российский военный оказался под завалами разрушенного блиндажа при выполнении боевых задач в зоне спецоперации в составе штурмового подразделения. До того, как обрушился блиндаж, Хомяков заметил приближавшийся к нему дрон противника.

«Выбираясь из-под завала, Олег услышал движение группы врага, после чего замаскировался среди обломков и остался незамеченным. Обеспечив себе наиболее выгодную позицию, открыл огонь из личного стрелкового оружия и уничтожил противника», — говорится в сообщении ведомства.

Там отмечается, что благодаря мужественным и смелым действиям Хомякова удалось захватить опорный пункт противника, с которого в дальнейшем удалось корректировать артиллерийский огонь по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что ефрейтор Дамир Ахметжанов восстановил линию связи под огнем ВСУ и помог уничтожить опорный пункт противника. Действия военного позволили российским подразделениям продолжать выполнение боевой задачи, а также уничтожить опорник ВСУ и ослабить оборонительный потенциал противника.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Скандальный бизнесмен-христианин Стерлигов говорит, что разорен. Он просит денег и называет РПЦ еретиками, а верующих — лохами

    Зеленский отказался от реформы НАБУ из-за одного обстоятельства

    Российский военный ударил по группе солдат ВСУ из-под завалов блиндажа

    Медведицу-людоедку тайно привезли и выпустили в Германии

    Приговор генерала Попова пересмотрят

    Цены на арбузы в России упали

    Момент взрыва беспилотника над российским городом сняли на видео

    Патрушев обвинил Британию в попытке сорвать переговоры США и России

    Арестованы принадлежащие основателю «Русагро» Мошковичу миллиарды

    В России захотели ужесточить контроль за заправками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости