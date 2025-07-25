Семья бойца СВО получила 16 миллионов рублей «гробовых» и потребовала еще 12 миллионов

Семья бойца СВО из Новокузнецка получила 16 млн рублей и потребовала еще выплаты

Семья не вернувшегося с фронта участника специальной военной операции (СВО) на Украине получила 16 миллионов рублей «гробовых» выплат, но сочла эти деньги недостаточной компенсацией и обратилась в суд с новым требованием. Об этом пишет NGS42.RU со ссылкой на подтвержденные данные Новоильинского районного суда.

В суд обратились супруга, отец, мать и родной брат бойца СВО. Им ранее уже перечислили около 16,2 миллиона рублей выплат, однако они решили через суд взыскать с Минобороны и Минфина России еще по 3 миллиона рублей каждому в качестве компенсации морального ущерба — всего 12 миллионов рублей.

В качестве доводов родственники военнослужащего указывали, что пережили сильнейший стресс, что сказалось на их здоровье — мать якобы была вынуждена обратиться к психологу, отец оказался в депрессии, а у вдовы появилась хроническая головная боль и тики на лице, а также проблемы с речью.

Дело рассматривали почти два с половиной месяца, но в итоге в иске было отказано. Судья акцентировал внимание на том, что все положенные базовые выплаты уже были произведены. Семья не стала обжаловать это решение.

Как пояснили в суде, на дополнительную компенсацию родственники могли бы рассчитывать, если имели весомые доказательства вины ответчиков — например, если бы было установлено, что командир подразделения не принял должных мер по сохранению жизни и здоровья солдата. И хотя семья настаивала, что боец получил несовместимое с жизнью ранение, потому что был отправлен на боевое задание вместо реабилитации по ранению, доказательств представлено не было.

Ранее в Свердловской области чиновники отказали участнику СВО в выплатах за ранение из-за его позывного и номера жетона, которые были указаны в медицинских документах вместо фамилии, имени и отчества.