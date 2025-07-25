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13:37, 25 июля 2025Культура

Шансы доказать вину Седоковой в уходе из жизни ее бывшего мужа оценили

Юрист Гуськова: Вину Седоковой в самоубийстве Яниса Тиммы сложно доказать
Ольга Коровина

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Юрист Илона Гуськова оценила шансы доказать вину певицы Анны Седоковой в трагедии с ее бывшим мужем, баскетболистом Янисом Тиммой. Комментарий специалиста публикует сайт «Страсти».

По словам юриста, в случае возбуждения уголовного дела артистке может грозить до пяти лет лишения свободы. Однако доказать вину Седоковой будет сложно при отсутствии свидетельств прямых угроз или травли с ее стороны.

«Уголовная ответственность по статье 110 УК РФ наступает редко, и только при железных доказательствах. Скорее всего, будет много споров о том, насколько действия певицы стали решающим фактором», — подчеркнула Гуськова.

24 июля адвокат семьи Тиммы Маргарита Гаврилова сообщила о двух поданных в суд исках против Седоковой. Юрист заявила, что Анна отказалась от общения с родными экс-супруга, поэтому им пришлось обвинить певицу в доведении Яниса до самоубийства. Иски были направлены в суды Латвии и России, в настоящий момент проводится доследственная проверка.

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