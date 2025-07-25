Снижение объемов продажи российского зерна объяснили

Объемы реализации зерна в России в июне оказались на 34,5 % ниже прошлогодних

В июне объем реализации зерна в России снизился на 34,5 процента относительно того же месяца 2024 года. Всего было продано 2,806 миллиона тонн, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

Похожие результаты наблюдались и в первом полугодии 2025-го. За этот период сельскохозяйственным организациям удалось продать 21,476 миллиона тонн зерна, и это оказалось на 32,9 процента меньше прошлогодних цифр.

Снижение реализации зерна из России вызвано более низкими в этом году ценами на мировом рынке, объяснил промышленный эксперт Леонид Хазанов. Свое влияние также оказывает засуха в южных регионах и курс американской валюты, полагает он. Зампредседателя совета ассоциации «Народный фермер» Бабкен Испирян связывает сегодняшнюю динамику с падением отгрузок. По его словам, урожай 2024-го года уже был экспортирован в предыдущие месяцы, а в июне реализовывали лишь остатки.

При этом, по словам главы Минсельхоза Оксаны Лут, поставки зерна из России в другие страны остаются устойчивыми. Сейчас его закупают 108 государств мира, а в прошлом году в этот список включили 11 новых стран.

В отдельных регионах могут возникнуть сложности со сбором зерна, отметил Испирян. В Центральном Черноземье, к примеру, уборку сейчас только начинают, так как ранее сделать это помешали дожди. При этом, согласно его прогнозу, урожай там в 2025 году окажется выше прошлогоднего. Сокращение урожая собеседник издания предрек в Краснодарском крае и Ростовской области.

Ранее о пессимистичных перспективах урожая в Ростовской области, являющейся одним из ключевых агрорегионов России, заявляла и сама Лут. Весной и летом там фиксировались неблагоприятные погодные условия, а сейчас продолжается засуха, говорила она в начале июля. Тем не менее руководитель Минсельхоза выразила надежду, что сельхозпроизводителям в регионе удастся собрать все, что можно.

Подобная ситуация, по словам главы ведомства, фиксируется не везде: в Волгоградской области, которая также входит в число крупнейших агрорегионов, динамика оптимистичнее.