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16:53, 25 июля 2025Экономика

Совет Федерации одобрил закон о борьбе с опасным вредителем

РИА Новости: Совет Федерации одобрил закон о борьбе с борщевиком
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Совет Федерации в ходе заседания в пятницу, 25 июля, одобрил закон, который обязывает собственников земельных участков в РФ принимать меры по борьбе с борщевиком и другими видами инвазивных, или чужеродных, растений-вредителей. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

По словам главы аграрного комитета Совфеда Александра Двойных, особенности охраны окружающей среды от распространения инвазивных растений будут определяться региональными нормативными правовыми актами. Он привел в пример Московскую область, где для владельцев участков, которые не проводят мероприятия по удалению борщевика Сосновского, предусмотрено административное наказание.

Соответствующий закон должен начать действовать с 1 марта следующего года.

Ранее в июле юрист Илья Русяев предупредил россиян, что невыполнение требований по удалению борщевика Сосновского с участка чревато штрафом на сумму до 50 тысяч рублей.

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