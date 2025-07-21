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16:39, 21 июля 2025Экономика

Россиян предупредили о штрафах до 50 тысяч за одно растение на даче

Юрист Русяев: За борщевик на даче россиян могут оштрафовать на 50 тысяч рублей
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

За невыполнение требований по устранению борщевика Сосновского на даче россиян могут оштрафовать на сумму до 50 тысяч рублей. О наказании предупредил управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев, пишет RT.

Владельцы и арендаторы земельных участков с марта 2026 года на федеральном уровне будут обязаны предотвращать распространение инвазивных растений, в том числе борщевика. При этом действующие в регионах нормы, предусматривающие ответственность за невыполнение мер по борьбе с борщевиком, сохранят свою юридическую силу.

В Московской области за борщевик на участке сейчас могут оштрафовать на 5 тысяч рублей, а после принятия федеральных норм нарушителей будут наказывать жестче. «Федеральная статья 8.7 КоАП РФ, охватывающая нарушения в сфере охраны земель, в новой редакции позволяет квалифицировать несвоевременное уничтожение борщевика как административное правонарушение с более высоким штрафом — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей для граждан», — уточнил Русяев.

Борщевик способен захватить дачный участок за три-пять лет, если не предпринимать своевременные меры по его устранению. По словам специалистов, захват территории идет по кругу: сначала возникает небольшой очаг, а потом сезон за сезоном он увеличивается в размерах.

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