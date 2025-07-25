Востоковед оценил достоверность сообщений турецких СМИ о якобы спасении Кадырова

Востоковед Тарасов: Стоит с недоверием относиться к сообщениям GZT о Кадырове

Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов усомнился в достоверности сообщения турецкого издания GZT о спасении главы Чечни Рамзана Кадырова на пляже Бодрума. Своим мнением востоковед поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Это издание не фигурируют в реестре ведущих турецких медиа. Я бы к сообщениям этого издания относился с большим недоверием, а появившуюся информацию перепроверял. Я бы не доверял этому, честно говоря», — поделился Тарасов.

При этом политолог отметил, что на Востоке к личности Кадырова особое внимание. Поэтому появление слухов вокруг него и его семьи носит неслучайный характер, заключил он.

Ранее издание GZT сообщило, что турецкие медики спасли Рамзана Кадырова на пляже в Бодруме. По данным медиа, глава Чечни якобы находится в больнице после того, как ему была оказана помощь. В материале отмечается, что он, предположительно, «некоторое время находился под наблюдением врачей» и чувствует себя хорошо.

Эти слухи официально не подтверждены. Сам Кадыров пока никак на них не отреагировал.

