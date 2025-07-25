В Турции заявили о якобы спасении Кадырова на пляже

GZT: Турецкие медики якобы спасли Кадырова на пляже в Бодруме

Турецкие медики якобы спасли главу Чечни Рамзана Кадырова на пляже в Бодруме. Об этом пишет турецкое издание GZT.

«Рамзан Кадыров, войдя в море, внезапно начал задыхаться. Находившиеся поблизости сотрудники полиции заметили ситуацию и вызвали медиков», — сообщается в публикации.

По данным издания, глава Чечни якобы находится в больнице после того, как ему была оказана помощь. В материале отмечается, что он, предположительно, «некоторое время находился под наблюдением врачей» и чувствует себя хорошо.

Эти слухи официально не подтверждены, Кадыров пока никак на них не отреагировал. Также известно, что СМИ регулярно публикуют информацию о главе Чечни, которую он потом опровергает.

Ранее Кадыров прокомментировал слухи о состоянии своего здоровья. По его словам, в интернете ему постоянно выдумывают различные заболевания.