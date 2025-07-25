США выделили Польше многомиллиардный военный кредит

МО Польши: США выделили Варшаве 4 млрд долларов военных кредитов

США выделили Польше четыре миллиарда долларов военных кредитов по программе Foreign Military Financing. Об этом стало известно из заявления Министерства обороны (МО) Польши, опубликованного в социальной сети X.

«Вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш подписал соглашение на выделение Польше Соединенными Штатами Америки кредитных гарантий в рамках программы Foreign Military Financing», — говорится в сообщении.

По словам Косиняк-Камыша, Варшава стала крупнейшим бенефициаром программы военного кредитования США. Он уточнил, что кредитные средства будут направлены на модернизацию польских вооруженных сил.

Ранее жалоба Польши повлияла на решение президента США Дональда Трампа о поставках средств противовоздушной обороны (ПВО) Украине. Отмечалось, что Варшава пожаловалась Вашингтону и призвала к возобновлению поставок средств ПВО.