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17:30, 25 июля 2025Интернет и СМИ

Стала известна возможная сумма взысканий с Google за каждый иск в арбитраже США

С ирландского офиса Google могут взыскать по 65 млрд рублей за каждый иск
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vincent Isore / Globallookpress.com

Арбитражный суд Москвы удовлетворил требование о том, чтобы запретить ирландскому офису Google продолжать разбирательство в арбитражных судах США по делам конкурсного управляющего Валерия Таляровского. За каждый иск компании грозит ущерб в размере 65,08 миллиарда рублей, сообщают «Ведомости».

Как постановил суд, запрет на разбирательства для Google Ireland Limited являются обоснованными, так как организация уже игнорировала прежний запрет, продолжая разбирательства в Окружном суде США по Северному округу Калифорнии. В суде установили, что приведение в исполнение судебных актов иностранного арбитража до рассмотрения дела по существу станет причиной больших финансовых потерь для ООО «Гугл» и лишит организацию возможности вести законную деятельность по банкротству.

Конкурсный управляющий Валерий Таляровский отмечал, что Google Ireland Limited настаивала на рассмотрении его дела не банкротным судом в Москве, а иностранным коммерческим арбитражным судом. Он подчеркнул, что осуществить это невозможно из-за антироссийских санкций. Кроме того, оспаривание сделок по банкротным основаниям рассматривают исключительно государственные, а не коммерческие суды.

Ранее сообщалось, что долг Google в России снова вырос. За несколько месяцев сумма достигла отметки в 27,2 миллиарда рублей.

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