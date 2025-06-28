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12:11, 28 июня 2025Интернет и СМИ

Долг Google в России снова вырос

Долг Google в России за несколько месяцев вырос до 27,2 миллиарда рублей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anton Gvozdikov / Shutterstock / Fotodom  

Долг американской компании Google LLC в России снова вырос — его сумма за несколько месяцев 2025 года возросла до 27,2 миллиарда рублей. Об этом свидетельствует информация ФССП, передает РИА Новости.

Еще в феврале этого года долг американской компании составлял более 21,5 миллиарда рублей. При этом с конца февраля российские судебные приставы возбудили против компании 11 исполнительных производств. На данный момент долг компании по исполнительным производствам составляет 27,2 миллиарда рублей.

Судебные приставы начали возбуждать производства с ноября 2022 года. Кроме того, в 2021 году была принята мера неимущественного характера.

Ранее стало известно о выросшем до 20-значного числа долге Google перед российскими телеканалами. Конкурсный управляющий дочерней компании Google в России Валерий Таляровский заявлял, что общая сумма 18 исков каналов к корпорации составила 91 квинтиллион 511 квадриллионов 687 триллионов 138 миллиардов 260 миллионов 100 тысяч рублей.

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