Долг Google в России снова вырос

Долг Google в России за несколько месяцев вырос до 27,2 миллиарда рублей

Долг американской компании Google LLC в России снова вырос — его сумма за несколько месяцев 2025 года возросла до 27,2 миллиарда рублей. Об этом свидетельствует информация ФССП, передает РИА Новости.

Еще в феврале этого года долг американской компании составлял более 21,5 миллиарда рублей. При этом с конца февраля российские судебные приставы возбудили против компании 11 исполнительных производств. На данный момент долг компании по исполнительным производствам составляет 27,2 миллиарда рублей.

Судебные приставы начали возбуждать производства с ноября 2022 года. Кроме того, в 2021 году была принята мера неимущественного характера.

Ранее стало известно о выросшем до 20-значного числа долге Google перед российскими телеканалами. Конкурсный управляющий дочерней компании Google в России Валерий Таляровский заявлял, что общая сумма 18 исков каналов к корпорации составила 91 квинтиллион 511 квадриллионов 687 триллионов 138 миллиардов 260 миллионов 100 тысяч рублей.