Стало известно о выросшем до 20-значного числа долге Google перед российскими телеканалами

Долг Google перед российскими телеканалами вырос до 91,5 квинтиллиона рублей

Размер долга дочерней компании Google перед российскими телеканалами вырос до 20-значного числа — 91,5 квинтиллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Конкурсный управляющий дочерней компании Google в России Валерий Таляровский заявил, что общая сумма 18 исков каналов к корпорации составила 91 квинтиллион 511 квадриллионов 687 триллионов 138 миллиардов 260 миллионов 100 тысяч рублей.

Он также отметил, что долг компании рассчитан на дату признания дочерней компании Google банкротом. В отличие от размера долга американской корпорации, он останется зафиксированным.

Ранее стало известно, что размер долга компании Google LLC превысил 21 миллиард рублей. Отмечается, что последнее судопроизводство было возбуждено против корпорации в ноябре 2023 года.

В апреле 2024 года стало известно, что процедуру банкротства дочерней компании Google продлили. Суд признал фирму банкротом в октябре 2023 года.