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08:11, 22 февраля 2025Интернет и СМИ

Названа сумма долга компании Google по исполнительным производствам в России

Компания Google задолжала в России более 21,5 млрд рублей по 33 производствам
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Компания Google LLC задолжала в России более 21,5 миллиарда рублей по 33 исполнительным производствам. Такую сумму называет РИА Новости со ссылкой на Банк данных исполнительных производств.

Судебные приставы начали возбуждать производства с ноября 2022 года. Кроме того, в 2021 году была принята мера неимущественного характера, уточняется в публикации. Последнее производство против американской компании было возбуждено в ноябре 2023 года.

В январе стало известно, что Google оштрафовали в России на восемь миллиардов рублей. Как пояснили в суде, такое наказание назначили компании за уклонение от уплаты предыдущих штрафов.

В феврале Таганский районный суд Москвы оштрафовал Google на несколько миллионов рублей за публикацию инструкции по сдаче в плен на принадлежащем компании видеохостинге YouTubе.

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