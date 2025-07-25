Стилистка назвала подходящий цвет одежды для первого свидания

Стилистка Донна Кэмерон: Наряд тепло-синего цвета подойдет для первого свидания

Стилистка Донна Кэмерон назвала подходящий цвет одежды для первого свидания. Соответствующий комментарий публикует The Sun.

По словам эксперта, на встречу с потенциальным возлюбленным лучше подобрать наряд под цвет глаз. «Если у вас голубые глаза, то попробуйте темно-синий или небесно-голубой. Если вы обладатель карих глаз, то вам подойдут землистые коричневые или бронзовые оттенки», — объяснила она.

Кроме того, Кэмерон назвала цвета в одежде, которые идут абсолютно всем. Среди них — теплые оттенки синего, сине-зеленого, аквамаринового и бирюзового.

В заключение специалистка посоветовала одеваться на свидания, учитывая свое настроение. Так, если хочется создать более женственный образ, то следует присмотреться к светлым пастельным оттенкам. В то же время для придания элегантности подойдут бордовые и оливковые тона. «А если у вас сегодня игривое настроение, то яркие, смелые цвета помогут вам выглядеть более открытым и общительным», — пояснила собеседница издания.

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