Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:39, 16 июля 2025Ценности

Стилист назвала россиянам самые модные сочетания цветов летом 2025 года

Стилист Федотова назвала модным сочетание вещей небесно-голубого цвета с белым
Екатерина Ештокина

Фото: Isabela Kronemberger / Unsplash

Стилист и старший редактор отдела моды Lamoda Полина Федотова назвала россиянам самые модные сочетания цветов летом 2025 года. Соответствующий комментарий приводит «Газета.ru».

В первую очередь эксперт обратила внимание на небесно-голубой и белый оттенки. «Это классика летнего сезона, напоминающая о средиземноморском побережье и архитектуре Греции. Если хотите расставить более яркие акценты, то нет ничего лучше красной сумки или обуви», — заявила она.

Материалы по теме:
Голый прием. Мужчины в платьях и женщины топлес: как прошли Недели моды в Милане и Париже
Голый прием.Мужчины в платьях и женщины топлес: как прошли Недели моды в Милане и Париже
6 октября 2021
Околофутболка. Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
Околофутболка.Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
26 августа 2021

Помимо этого, специалистка посоветовала компоновать коричневый с голубым. Помимо этого, Федотова призвала носить вещи пудрово-розового и серого цвета. В заключение в список вошли комбинация бежевого с коричневым.

В сочетании с бежевым получается свежий и необычный монохром. Самые стильные образы выходят, когда мы используем не один цвет, а его оттенки, и миксуем более светлый с более насыщенным или более теплый с более холодным. Так образ выглядит выразительным и цепляющим. Если сюда добавить еще коричневую обувь или сумку — получится летний наряд в духе образа Chloe

Полина Федотовастилист

В июле сардину назвали новым модным трендом. Отмечалось, что мода на подобные вещи началась с завирусившейся в соцсетях сумки бренда Bottega Veneta с ручкой в виде сардины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль ударил по президентскому дворцу в Дамаске

    В Конгрессе США раскритиковали Трампа за инициативу по Украине

    Путин прилетел в Челябинскую область

    Россиянин с угрозами заставил 13-летнего подростка раздеться на улице и сбежал

    Стало известно о необычном способе флирта в соцсетях

    Полиция проверит видео с занимающимися сексом туристами на пляже российского курорта

    Стилист назвала россиянам самые модные сочетания цветов летом 2025 года

    В США объяснили стратегию Трампа по Украине

    Россиянам предсказали ставки по вкладам к концу 2025 года

    В Казахстане полицейский устроил догонялки с рогаткой за подчиненными

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости