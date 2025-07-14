Сардину назвали новым модным трендом

Indy100: Вещи с изображением сардин стали новым модным трендом в 2025 году

Одежду с изображением сардин назвали новым трендом лета 2025 года. Об этом сообщает портал Indy100.

Согласно материалу, мода на подобные вещи началась с завирусившейся в соцсетях сумки бренда Bottega Veneta с ручкой в виде сардины. После этого тенденцию подхватили и другие марки, принявшись создавать предметы гардероба и аксессуары с принтом в виде упомянутой рыбы.

«Этот тренд — прекрасный пример современной одержимости моды с неожиданностями», — отметила стилистка Меган Уоткинс и добавила, что на самом деле изображения какой-либо еды часто становились актуальными в модной индустрии. «Вспомните моду на фастфуд или вещи с лобстерами. Сардина популярна, поскольку она совершенно не гламурная», — подытожила она.

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