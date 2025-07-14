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13:52, 14 июля 2025Ценности

Сардину назвали новым модным трендом

Indy100: Вещи с изображением сардин стали новым модным трендом в 2025 году
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Freepik

Одежду с изображением сардин назвали новым трендом лета 2025 года. Об этом сообщает портал Indy100.

Согласно материалу, мода на подобные вещи началась с завирусившейся в соцсетях сумки бренда Bottega Veneta с ручкой в виде сардины. После этого тенденцию подхватили и другие марки, принявшись создавать предметы гардероба и аксессуары с принтом в виде упомянутой рыбы.

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«Этот тренд — прекрасный пример современной одержимости моды с неожиданностями», — отметила стилистка Меган Уоткинс и добавила, что на самом деле изображения какой-либо еды часто становились актуальными в модной индустрии. «Вспомните моду на фастфуд или вещи с лобстерами. Сардина популярна, поскольку она совершенно не гламурная», — подытожила она.

Ранее эксперт бренда Sokolov Елена Ракутина назвала лучшие украшения для купания в бассейне.

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