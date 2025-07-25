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12:58, 25 июля 2025Культура

Суд определил место жительства сына Муцениеце и Прилучного

Суд оставил 12-летнего сына актеров Муцениеце и Прилучного Тимофея с матерью
Ольга Коровина

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

В Головинском районном суде Москвы определили место жительства сына актеров Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. 12-летний Тимофей будет проживать с матерью. Об этом пишет StarHit.

Сообщается, что финальное заседание суда состоялось 25 июля. По данным издания, Прилучный намерен оспорить решение.

Адвокат Муцениеце Наталья Мелешкина назвала итоги заседания победой над клеветой и манипуляциями. «Сейчас ребенок находится с мамой, общение свободное. Мы надеемся, что права ребенка больше нарушаться не будут», — добавила она.

Известно, что Тимофей проживал с отцом и его новой семьей с августа 2024 года. На протяжении 10 месяцев бывшие супруги боролись за сына. За это время мальчик всего несколько раз встретился с матерью. Одна из встреч состоялась в театре-кабаре, где выступала Муцениеце. Представители Прилучного отмечали, что место и время артистка выбирала самостоятельно.

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