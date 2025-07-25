Таиланд выдвинул украинские танки к границе с Камбоджей

Defence-Blog: Таиланд выдвинул украинские танки «Оплот» к границе с Камбоджей

Вооруженные силы Таиланда развернули на границе с Камбоджей танки Т-84 «Оплот» украинского производства. Об этом пишет Defence-Blog со ссылкой на ряд тайских СМИ и военных обозревателей.

Отмечается, что Бангкок в четверг, 24 июля, направил танковое подразделение «Оплот» для обстрела камбоджийских войск в районе храмового комплекса Пра Вихеар. По данным издания, несмотря на утверждения, что военные Таиланда впервые использовали танки «Оплот» в боевых действиях, подтверждений их применения нет.

Отношения двух стран накалились 23 июля, когда на границе подорвались на мине военнослужащие Таиланда. Таиланд ответил Камбодже на обстрел своих войск ударом истребителей F-16.

