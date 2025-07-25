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17:45, 25 июля 2025Мир

Трамп оценил вероятность наказать Обаму

Трамп: Обама, скорее всего, избежит преследования за фабрикацию обвинений
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Бывший президент США Барак Обама, скорее всего, избежит уголовного преследования за фабрикацию обвинений о якобы «российском вмешательстве» в американские выборы. Об этом заявил нынешний лидер США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«Он совершал преступные действия, в этом нет сомнений, но у него есть иммунитет, и это, вероятно, ему поможет», — отметил Трамп.

При этом он подчеркнул, что решение Верховного суда США об иммунитете, вероятно, защитит самого Обаму, но не сможет помочь его окружению избежать возможной ответственности.

Ранее официальный представитель Обамы Патрик Роденбуш заявил, что обвинения Трампа в адрес Обамы абсурдны. По его словам, «странные» обвинения нелепы и являются слабой попыткой отвлечь внимание.

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