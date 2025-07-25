Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:28, 25 июля 2025Силовые структуры

У бывшего мэра российского города изъяли имущества на 14,8 миллиарда рублей

Во Владивостоке суд изъял у экс-мэра Николаева имущества на 14,8 млрд рублей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Владимир Николаев (в центре)

Владимир Николаев (в центре). Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Во Владивостоке суд изъял у экс-мэра Владимира Николаева имущества на 14,8 миллиарда рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, Ленинский районный суд изъял в доход государства имущество бывшего мэра города и его родственников на сумму более 14,8 миллиарда рублей.

Изначально было заявлено, что в его собственности находится 681 объект стоимостью 6,5 миллиардов рублей, полученных с использованием должностного положения. В ходе дополнительной проверки количество объектов недвижимости было увеличено до 821.

В собственность государства был изъят санаторий «Амурский залив», апарт-отель «Магнум», 12 земельных участков, 12 зданий и другие объекты недвижимости. Также с ответчиков взыскано 590 миллионов рублей, полученных от продажи нажитого имущества.

Николаев возглавлял администрацию Владивостока в 2004-2008 годах. В отношении него дважды возбуждались уголовные дела. В 1999 году он был осужден на 3,5 года лишения свободы за угрозу убийством директору спорткомплекса «Олимпиец» и причинение телесных повреждений председателю комитета по физкультуре и спорту администрации края. После года отбытия наказания Николаева амнистировали.

Ранее сообщалось, что бывший мэр Владивостока Владимир Николаев в 90-е годы возглавлял ОПГ «Винни-Пухи». Сведения о причастности экс-чиновника в организованной преступности опубликован в учебном издании «Организованная преступность Дальнего Востока: общие и региональные черты», выпущенном в 1998 году издательством Дальневосточного госуниверситета.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Банк России опустил ключевую ставку до 18 процентов. Что это значит для экономики?

    В ЕС раскрыли планируемые расходы на Украину

    Суд решил проверить законность приговора осужденной «королеве марафонов»

    Оглашен приговор за хищение недвижимости у Росгвардии и Минобороны на полмиллиарда рублей

    На Украине рассказали о требовании властей к чиновникам уничтожить влияние НАБУ

    Голый мужчина поджег фитнес и спрятался в солярии

    В Британии из-за налога на наследство закрылось множество ферм

    Российский военный высказался о признании ремонта «Адмирала Кузнецова» бессмысленным

    Матвиенко сделала серьезное замечание из-за закона о поиске экстремистских материалов

    Популярный певец рассказал о первых признаках диабета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости