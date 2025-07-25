У бывшего мэра российского города изъяли имущества на 14,8 миллиарда рублей

Во Владивостоке суд изъял у экс-мэра Николаева имущества на 14,8 млрд рублей

Во Владивостоке суд изъял у экс-мэра Владимира Николаева имущества на 14,8 миллиарда рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, Ленинский районный суд изъял в доход государства имущество бывшего мэра города и его родственников на сумму более 14,8 миллиарда рублей.

Изначально было заявлено, что в его собственности находится 681 объект стоимостью 6,5 миллиардов рублей, полученных с использованием должностного положения. В ходе дополнительной проверки количество объектов недвижимости было увеличено до 821.

В собственность государства был изъят санаторий «Амурский залив», апарт-отель «Магнум», 12 земельных участков, 12 зданий и другие объекты недвижимости. Также с ответчиков взыскано 590 миллионов рублей, полученных от продажи нажитого имущества.

Николаев возглавлял администрацию Владивостока в 2004-2008 годах. В отношении него дважды возбуждались уголовные дела. В 1999 году он был осужден на 3,5 года лишения свободы за угрозу убийством директору спорткомплекса «Олимпиец» и причинение телесных повреждений председателю комитета по физкультуре и спорту администрации края. После года отбытия наказания Николаева амнистировали.

Ранее сообщалось, что бывший мэр Владивостока Владимир Николаев в 90-е годы возглавлял ОПГ «Винни-Пухи». Сведения о причастности экс-чиновника в организованной преступности опубликован в учебном издании «Организованная преступность Дальнего Востока: общие и региональные черты», выпущенном в 1998 году издательством Дальневосточного госуниверситета.