Бывшего российского мэра назвали главарем ОПГ «Винни-Пухи»

«Ъ»: Экс-мэр Владивостока Николаев в 90-е возглавлял ОПГ

Бывший мэр Владивостока Владимир Николаев в 90-е годы возглавлял ОПГ «Винни-Пухи». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Сведения о причастности экс-чиновника в организованной преступности опубликован в учебном издании «Организованная преступность Дальнего Востока: общие и региональные черты», выпущенном в 1998 году издательством Дальневосточного госуниверситета. Сам Николаев эту информацию не опровергал.

Ленинский суд Владивостока приступил к рассмотрению иска Генпрокуратуры о конфискации у экс-мэра города активов общей стоимостью 6,5 миллиарда рублей. В ведомстве считают, что он «противоправно вывел из муниципального имущества» Владивостока «свыше 100 экономических привлекательных объектов».

Николаев возглавлял администрацию Владивостока в 2004–2008 годах. В отношении него дважды возбуждались уголовные дела. В 1999 году он был осужден на 3,5 года лишения свободы за угрозу убийством директору спорткомплекса «Олимпиец» и причинение телесных повреждений председателю комитета по физкультуре и спорту администрации края. После года отбытия наказания Николаева амнистировали.

В 2007 году он снова попал под следствие за злоупотребления на посту мэра. Правоохранительные органы вменили ему траты из бюджета на личную охрану, привлечение ГИБДД для сопровождения по городу. За это в 2008 году его приговорили к 4,5 года заключения условно, но он уехал за границу. Интерпол объявил Николаева в розыск, и спустя два года он был задержан и возвращен на родину.