Раскрыта миллиардная стоимость изымаемого у бывшего российского мэра имущества

«Ъ»: Генпрокуратура хочет изъять у экс-мэра Владивостока активы на 6,5 млрд руб.

Начало событий в новости Начался суд по конфискации развлекательного комплекса и офисов у бывшего российского мэра

Генпрокуратура просит суд изъять у бывшего мэра Владивостока Владимира Николаева и его родных активы общей стоимостью более 6,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В иске о конфискации имущества перечислен 681 объект. Экс-чиновник незаконно получил их коррупционным путем с использованием должностного положения. В этом перечне имущественный комплекс санатория «Амурский залив» за 1,2 миллиарда рублей, апарт-отель «Магнум» за 3,6 миллиарда рублей и еще 56 объектов недвижимости, в числе которых развлекательный клуб и офисы.

В числе ответчиков по иску стали мать, сестра и племянница, на которых оформлена часть незаконных активов бывшего владивостокского чиновника.

Издание выяснило, что в 90-е годы Николаев возглавлял ОПГ «Винни-Пухи». Сведения об этом указаны в учебном издании «Организованная преступность Дальнего Востока: общие и региональные черты», которое было опубликовано в 1998 году издательством Дальневосточного госуниверситета. Сам экс-мэр эту информацию не опровергал.

Ранее 26 мая сообщалось, что Ленинский суд Владивостока приступил к слушанию по иску Генпрокуратуры. В рамках процесса суд арестовал имущество, среди которого развлекательный комплекс «Роял Парк», ЖК «Магнум», отель «Достоевский», 25 офисных помещений во Владивостоке, более десяти земельных участков в Приморском крае и Московской области и 15 компаний.

Николаев возглавлял администрацию Владивостока в 2004–2008 годах. В отношении него дважды возбуждались уголовные дела. В 1999 году он был осужден на 3,5 года лишения свободы за угрозу убийством директору спорткомплекса «Олимпиец» и причинение телесных повреждений председателю комитета по физкультуре и спорту администрации края. После года отбытия наказания Николаева амнистировали.

В 2007 году он снова попал под следствие за злоупотребления на посту мэра. Правоохранительные органы вменили ему траты из бюджета на личную охрану, привлечение ГИБДД для сопровождения по городу. За это в 2008 году его приговорили к 4,5 года заключения условно, но он уехал за границу. Интерпол объявил Николаева в розыск, и спустя два года он был задержан и возвращен на родину.