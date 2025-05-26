Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:06, 26 мая 2025Силовые структуры

Начался суд по конфискации развлекательного комплекса и офисов у бывшего российского мэра

Суд начал слушания по иску Генпрокуратуры к экс-мэру Владивостока по активам
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости У бывшего мэра Владивостока арестовали активы

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Во Владивостоке суд начал слушания по иску Генпрокуратуры к бывшему мэру города Владимиру Николаеву о конфискации у него развлекательного комплекса, офисов и земли, приобретенных коррупционным путем. Об этом сообщает РБК.

Вместе с экс-чиновником ответчиками по иску стали его мать, сестра и племянница, на которых оформлена часть незаконных активов. В рамках процесса суд арестовал имущество, среди которого развлекательный комплекс «Роял Парк», ЖК «Магнум», отель «Достоевский», 25 офисных помещений во Владивостоке, более десяти земельных участков в Приморском крае и Московской области и 15 компаний.

Прокуратура установила, что эти активы приобретались на доходы, полученные преступным путем.

Николаев возглавлял администрацию Владивостока в 2004–2008 годах. В отношении него дважды возбуждались уголовные дела. В 1999 году он был осужден на 3,5 года лишения свободы за угрозу убийством директору спорткомплекса «Олимпиец» и причинение телесных повреждений председателю комитета по физкультуре и спорту администрации края. После года отбытия наказания Николаева амнистировали.

В 2007 году он снова попал под следствие за злоупотребления на посту мэра. Правоохранительные органы вменили ему траты из бюджета на личную охрану, привлечение ГИБДД для сопровождения по городу. За это в 2008 году его приговорили к 4,5 года заключения условно, но он уехал за границу. Интерпол объявил Николаева в розыск, и спустя два года он был задержан и возвращен на родину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о предложении Киева по новым санкциям против России

    Пользователям одной соцсети подсказали способ заработать

    Иностранная авиакомпания отменила рейсы из российского города

    В России приезжий из Средней Азии поплатился за антимигрантскую символику

    Ячейка исламистов из Нижегородской области выполняла задания польского куратора

    20 украинских беспилотников сбили над российскими регионами

    Сербии не удалось добиться продления газового контракта с Россией на длительный срок

    Литва потребует от Белоруссии компенсацию в миллионы евро

    Политические последствия пощечины жены Макрона оценили

    Польша передала России ноту протеста из-за демонтажа барельефов военных наград

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости