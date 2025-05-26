Начался суд по конфискации развлекательного комплекса и офисов у бывшего российского мэра

Суд начал слушания по иску Генпрокуратуры к экс-мэру Владивостока по активам

Во Владивостоке суд начал слушания по иску Генпрокуратуры к бывшему мэру города Владимиру Николаеву о конфискации у него развлекательного комплекса, офисов и земли, приобретенных коррупционным путем. Об этом сообщает РБК.

Вместе с экс-чиновником ответчиками по иску стали его мать, сестра и племянница, на которых оформлена часть незаконных активов. В рамках процесса суд арестовал имущество, среди которого развлекательный комплекс «Роял Парк», ЖК «Магнум», отель «Достоевский», 25 офисных помещений во Владивостоке, более десяти земельных участков в Приморском крае и Московской области и 15 компаний.

Прокуратура установила, что эти активы приобретались на доходы, полученные преступным путем.

Николаев возглавлял администрацию Владивостока в 2004–2008 годах. В отношении него дважды возбуждались уголовные дела. В 1999 году он был осужден на 3,5 года лишения свободы за угрозу убийством директору спорткомплекса «Олимпиец» и причинение телесных повреждений председателю комитета по физкультуре и спорту администрации края. После года отбытия наказания Николаева амнистировали.

В 2007 году он снова попал под следствие за злоупотребления на посту мэра. Правоохранительные органы вменили ему траты из бюджета на личную охрану, привлечение ГИБДД для сопровождения по городу. За это в 2008 году его приговорили к 4,5 года заключения условно, но он уехал за границу. Интерпол объявил Николаева в розыск, и спустя два года он был задержан и возвращен на родину.