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09:10, 25 июля 2025Интернет и СМИ

Российский комик-иноагент раскрыл результат ДНК-теста

Комик Белый заявил, что ДНК-тест выявил у него риск колоректального рака
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: А поговорить? / YouTube

Известный российский стендап-комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавший в Испанию, раскрыл результаты ДНК-теста. В своем стендап-выступлении, запись которого доступна на YouTube, он заявил, что благодаря ему узнал о риске болезни.

По словам комика, он проходил генетический тест пять лет назад. «У меня в будущем очень высокий риск колоректальной онкологии», — поделился он результатами ДНК-теста.

Он добавил, что ему будет нужно чаще посещать проктолога, чтобы, если он заболеет раком, обнаружить опухоль на ранней стадии.

Ранее Белый рассказал о другом результате генетического теста. Он заявил, что у него нет украинских корней, хотя он надеялся их обнаружить. Комик также добавил, что, согласно результатам ДНК-теста, у него есть французские корни.

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