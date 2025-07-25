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20:40, 25 июля 2025Бывший СССР

Украина впервые выдала Москве уехавшего воевать в ВСУ россиянина

Regnum: Украина выдала России уехавшего воевать в ВСУ студента из Чувашии
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Украина впервые выдала Москве россиянина, добровольно уехавшего воевать в рядах Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом сообщает Regnum.

Переданным России перебежчиком оказался студент из Чувашии Алексей Герасимов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), родившийся и выросший в Чебоксарах. Его передали 23 мая в числе 120 вернувшихся в Россию гражданских. Как уточняет агентство, после возвращения данные россиянина появились в списке террористов Росфинмониторинга, сейчас он находится в СИЗО.

Отмечается, что россиянин решил вступить в Сибирский батальон (организация признана террористической и запрещена в РФ) после 2023 года, однако он отказался воевать, пока ему не оформят контракт с ВСУ. После этого его перевели в миграционный лагерь, где доброволец провел девять месяцев, после чего суд постановил выдворить его за пределы Украины, затем он был выдан российской стороне.

Как сообщил Regnum со ссылкой на данные иностранных СМИ, сослуживцы называли Герасимова «хлипеньким». По их словам, молодой человек постоянно сидел за компьютером, а также очень серьезно относился к своей «необычной вере», в том числе общался с «духом дерева». Кроме того, отмечается, что Герасимов «увлекался идеями независимой Чувашии».

Ранее российские войска ликвидировали бойца Русского добровольческого корпуса (РДК; запрещенная в России террористическая организация) в Харьковской области. Как рассказали в российских силовых структурах, им оказался Михаил Павлов с позывным Перс.

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