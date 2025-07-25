Украинская компания попыталась засудить российского блогера за пародию на «Орла и решку»

Украинский производитель «Орла и решки» судился с блогером Сатиром из-за пародии

Популярный российский блогер и пародист Сатир (Satyr, настоящее имя — Илья Шабельников) заявил, что украинская продакшен-компания TeenSpirit, производившая шоу «Орел и решка», подавала на него в суд из-за пародии. Подробностями он поделился в шоу «Есть вопросики», видео доступно во «ВКонтакте».

Сатир уточнил, что TeenSpirit судилась с ним из-за пародии на ведущих программы Анастасию Ивлееву и Антона Птушкина. «Там настолько сильно оскорбились продюсеры этого шоу», — сказал блогер.

По словам Сатира, истцы потребовали у него порядка двух миллионов рублей под тем предлогом, что пародия на шоу порочит честь и деловую репутацию бренда. Тяжбы проходили в Новосибирске, где прописан блогер. В итоге суд обязал его выплатить 20 тысяч рублей штрафа.

«Они у меня крови столько выпили этими судами», — пожаловался блогер на производителя «Орла и решки». Он также показал в камеру неприличный жест, обращаясь к TeenSpirit.

В феврале 2022 года стало известно, что российский телеканал «Пятница!» решил прекратить сотрудничество с украинским продакшеном TeenSpirit. На телеканале тогда заявили, что дальнейшее производство проекта «Орел и решка» не представляется возможным.