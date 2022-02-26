Программу «Орел и решка» на «Пятнице» закроют

Телеканал «Пятница» решил прекратить сотрудничество с украинским продакшеном TeenSpirit, который производит для канала программу «Орел и решка». Об этом говорится в Telegram-канале «Пятницы».

«В текущей ситуации дальнейшее производство проекта не представляется возможным», — заявили в пресс-службе телеканала.

Решение было принято из-за высказываний продюсера TeenSpirit Марины Гранкиной в адрес президента России Владимира Путина — руководство продакшена отстранило ее от занимаемой должности.

Программа «Орел и решка» выходила на «Пятнице» с 2013 года.

24 февраля Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. По его утверждению, она стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

