Укус паука-отшельника вызвал у женщины редкую болезнь

В США женщина столкнулась с редкой болезнью после укуса паука-отшельника

Жительница штата Техас, США, Сара Нил пережила укус паука и столкнулась с редкой болезнью. Об этом пишет People.

Однажды ночью Нил показалось, будто кто-то ее укусил. Она не придала этому значения, однако на следующий день на ее руках и ногах появилась странная сыпь. Кожа покраснела, и на ней стали образовываться гнойники. «Это было похоже на очень сильный солнечный ожог», — рассказала она.

Женщина пошла в больницу. Врачи удивились ее истории про укус и списали все на аллергию на солнцезащитный крем или какие-то лекарства. Нил не удовлетворилась таким ответом и записалась к дерматологу. Тот предположил, что женщину укусил коричневый паук-отшельник. Это, по словам врача, вызвало у нее локсосцелизм — болезнь, которая характеризуется некрозом кожи и подкожной клетчатки.

Для борьбы с локсосцелизмом Нил выписали специальные препараты. «Сыпь начала исчезать после приема лекарства, а область вокруг укуса почернела и стала твердой», — отметила она. На протяжении нескольких дней женщина мучилась от боли, пока наконец не пошла на поправку.

Кожа женщины восстановилась, только на месте укуса остался небольшой шрам. «Думаю, я сделаю татуировку паука. Просто ради воспоминаний», — поделилась планами Нил.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании чуть не лишилась ноги после того, как ее во сне укусил загадочный паук. «Врачи сказали, что инфекция попала в кровоток и существует опасность для моей жизни», — рассказала она.

