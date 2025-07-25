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17:44, 25 июля 2025Экономика

В Госдуме дали прогноз по ипотечным ставкам

Депутат ГД Бахарев: Не ждите однозначных ипотечных ставок в ближайшие два года
Александра Качан (Редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Не стоит ждать однозначных ипотечных ставок в ближайшие два года. Такой прогноз дал первый зампред комитета Госдумы по финансовым рынкам Константин Бахарев в беседе с «Подъемом».

Эксперт отметил, что замедление инфляции и второе подряд снижение ключевой ставки Центробанком является позитивной тенденцией. Однако общая экономическая ситуация говорит о том, что регулятор будет сохранять жесткую денежно-кредитную политику минимум до конца 2025 года.

По словам Бахарева, вслед за снижением ключевой ставки банки также начнут снижать ставки по кредитам, однако предсказать стремительность этого процесса сложно. Ставки могут снижаться опережающими темпами для привлечения клиентов или строго за снижением ключевой ставки. Зампред комитета подчеркнул, что в экономике нет понятия «приемлемая ставка»

«Нужно рассматривать определенный коридор ставок — однозначный или двузначный. Мы сегодня находимся в периоде высоких ставок — двузначных. Очевидно, что из нижней границы этого коридора ключевая ставка не выйдет, по крайней мере на горизонте ближайших двух лет, как мне кажется», — объяснил он.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что ипотека вряд ли будет расти темпами последних двух лет.

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