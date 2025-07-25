Набиуллина высказалась о будущем рынка ипотеки после снижения ставки ЦБ

Глава ЦБ Набиуллина: Ипотека вряд ли будет расти темпами последних двух лет

Ипотека в России дальнейшем вряд ли будет расти темпами последних двух лет, поскольку в это время на рынке был перегрев. Об этом заявила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, сообщает ТАСС.

Она отметила, что в последние полтора — два года рост ипотечного кредита был чересчур высоким, а цены на жилье росли очень быстрыми темпами.

В пятницу, 25 июля, совет директоров Банка России, как и ожидало большинство аналитиков, снизил ключевую ставку на 2 процентных пункта (п.п.), до 18 процентов годовых. В ВТБ предсказали, что снижение ключевой ставки Центробанка России (ЦБ РФ) несколько оживит ипотечный рынок.