Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:29, 25 июля 2025Бывший СССР

В Казахстане пропал военный вертолет

В Алма-Атинской области Казахстана пропал военный вертолет
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Военный вертолет пропал в Алма-Атинской области Казахстана. Об этом сообщило издание zakon.kz.

Эту информацию изданию подтвердили в пресс-службе Сил воздушной обороны республики. По предварительным данным, опубликованным в социальных сетях, на борту находились три члена экипажа.

Ранее российские транспортные компании пожаловались на Казахстан. Представитель ассоциации «АвтоГрузЭкс» рассказал, что участники рынка сталкиваются с ограничениями в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), целью которого заявляется постепенное снятие барьеров. Однако нынешние тенденции в ассоциации описывают как рост дискриминации.

До этого в Казахстане придумали способ воспитать честного и трудолюбивого гражданина. «Для всех школ будет разработан единый визуальный стандарт. Интерьеры и экстерьеры будут оформляться так, чтобы атмосфера образовательного пространства отражала национальные воспитательные ценности и культуру. Особое внимание уделяется координации всех участников воспитательного процесса», — рассказали в министерстве просвещения страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подъезд многоэтажки обрушился после взрыва в Саратове. Есть жертвы, под завалами остаются люди

    Вынесен приговор пробравшемуся в Россию главе Мальтийской федерации бокса

    Шансы доказать вину Седоковой в уходе из жизни ее бывшего мужа оценили

    Культовый купальник из 50-х вернулся в моду

    Мужчина расправился с женой и похвастался этим перед полицейскими

    Завоевавший три золота на ЧМ российский синхронист Мальцев раскрыл отношение к хейтерам

    Банк России второй раз подряд снизил ключевую ставку

    В России опровергли запрет продажи товаров «18+» без биометрии

    Биткоин резко подешевел

    Россиян предупредили о распространении еще одной передаваемой клещами болезни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости