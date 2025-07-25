В Алма-Атинской области Казахстана пропал военный вертолет

Военный вертолет пропал в Алма-Атинской области Казахстана. Об этом сообщило издание zakon.kz.

Эту информацию изданию подтвердили в пресс-службе Сил воздушной обороны республики. По предварительным данным, опубликованным в социальных сетях, на борту находились три члена экипажа.

Ранее российские транспортные компании пожаловались на Казахстан. Представитель ассоциации «АвтоГрузЭкс» рассказал, что участники рынка сталкиваются с ограничениями в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), целью которого заявляется постепенное снятие барьеров. Однако нынешние тенденции в ассоциации описывают как рост дискриминации.

До этого в Казахстане придумали способ воспитать честного и трудолюбивого гражданина. «Для всех школ будет разработан единый визуальный стандарт. Интерьеры и экстерьеры будут оформляться так, чтобы атмосфера образовательного пространства отражала национальные воспитательные ценности и культуру. Особое внимание уделяется координации всех участников воспитательного процесса», — рассказали в министерстве просвещения страны.