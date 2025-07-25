В России предупредили о попытке ВСУ накопить резервы для прорыва границы

ВСУ пытаются накопить резервы для возобновления попыток прорыва границы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются накопить резервы для возобновления провокаций по прорыву границы России. Об этом сообщает Telеgram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

«На Теткинском и Глушковском направлениях противник пытается накопить резервы для возобновления провокаций на границе с Курской областью. Северяне наносят огневое поражение по скоплениям живой силы противника», — говорится в сообщении.

Там подчеркивается, что российские военные нанесли огневое поражение и уничтожили свыше 30 украинских военных у границы, а также минометный расчет и четыре пункта управления беспилотными летательными аппаратами.

Днем ранее, 24 июля, группировка войск «Север» предупреждала, что ВСУ сохраняют резервы для возможных провокаций и прорыва границы Курской области в направлении населенных пунктов Теткино и Новый Путь.