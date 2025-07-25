В России предупредили о попытке ВСУ накопить резервы для прорыва границы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются накопить резервы для возобновления провокаций по прорыву границы России. Об этом сообщает Telеgram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».
«На Теткинском и Глушковском направлениях противник пытается накопить резервы для возобновления провокаций на границе с Курской областью. Северяне наносят огневое поражение по скоплениям живой силы противника», — говорится в сообщении.
Там подчеркивается, что российские военные нанесли огневое поражение и уничтожили свыше 30 украинских военных у границы, а также минометный расчет и четыре пункта управления беспилотными летательными аппаратами.
Днем ранее, 24 июля, группировка войск «Север» предупреждала, что ВСУ сохраняют резервы для возможных провокаций и прорыва границы Курской области в направлении населенных пунктов Теткино и Новый Путь.