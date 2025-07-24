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11:11, 24 июля 2025Россия

В России предупредили о сохранении резервов ВСУ у границы для возможного прорыва

ВСУ на Теткинском и Глушковском направлениях сохраняют резервы для провокаций
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сохраняют резервы для возможных провокаций и прорыва границы Курской области. Об этом предупредил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

«На Теткинском и Глушковском направлениях противник сохраняет резервы для возможных провокаций в районе Теткино и поселка Новый Путь», — говорится в сообщении.

Там уточняется, что российские военные нанесли огневое поражение по резервам ВСУ и ударили по их расчету беспилотников, которые находились в отдалении от государственной границы.

Днем ранее, 23 июля, группировка войск «Север» сообщала, что ВСУ не оставляют попытки прорыва через границу и перебросили на приграничный участок фронта новые расчеты для поддержки штурмовых групп.

В России также призвали быть готовыми к попытке прорыва границы и назвали возможное направление. Автор канала «Старше Эдды» допустил, что попытка прорыва может последовать в том числе в направлении границы Брянской области.

ЖЗЛ
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