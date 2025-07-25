В Госдуме предложили развивать села ради повышения рождаемости

В России придумали новый способ повысить рождаемость — для этого в Госдуме предложили развивать села. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ по итогам «Правительственного часа».

Депутаты предлагают сфокусироваться на поддержке семей, особенно в деревнях и селах, а также на повышении доступности жилья и качества помощи беременным женщинам. Такие рекомендации адресовали федеральным и региональным властям. Основное внимание в них уделено улучшению условий жизни россиян — от помощи при рождении детей до решения вопросов с жильем.

Особое внимание парламентарии уделили сельским территориям — они считают, что именно там модель многодетной семьи окажется наиболее востребованной. Среди предложений — развитие инфраструктуры, возведение малоэтажного жилья и модернизация фельдшерско-акушерских пунктов.

В том числе там хотят усилить медицинскую помощь, направленную на охрану материнства и контроль за репродуктивным здоровьем — это должно снизить уровень бесплодия.

Ранее сенатор Айрат Гибатдинов предложил повысить уровень рождаемости в России за счет ипотеки. Так, автор инициативы предлагает списывать долги россиян по жилищным кредитам полностью либо частично при условии рождения ребенка.