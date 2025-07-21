Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:59, 21 июля 2025Экономика

Назван способ повысить рождаемость в России

Сенатор Гибатдинов: Списание ипотечного долга повысит рождаемость в России
Виктория Клабукова

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Уровень рождаемости в России можно поднять за счет ипотеки. Решение демографического вопроса в стране изданию NEWS.ru предложил сенатор Айрат Гибатдинов.

Сенатор призывает списывать долги россиян по жилищным кредитам полностью либо частично при условии рождения ребенка. «Без решения жилищного вопроса невозможно говорить о росте рождаемости. Молодые семьи должны чувствовать уверенность в завтрашнем дне: знать, что у них будет свой дом, стабильный доход, достойное образование и медицина», — пояснил Гибатдинов.

Еще одним способом повышения рождаемости в России он назвал отмену первоначального взноса для молодых семей. Как подчеркнул собеседник издания, текущих мер поддержки для подъема демографии недостаточно — маткапитала для покупки собственного жилья в настоящее время зачастую не хватает.

Кроме того, по мнению Гибатдинова, в России должны мягко прививать населению идеалы семейственности. Имплементировать такие ценности нужно посредством кино: главные герои должны изображаться семейными людьми, с детьми и женой, а также заботящимися о родителях. «Семья с детьми должна восприниматься как норма и представляться в общественном сознании как самый лучший способ внутреннего развития», — отметил сенатор.

Ранее в России предложили увеличить максимально доступную площадь квартир под семейную ипотеку. Такая мера, как предполагается, простимулирует граждан расширять семью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Китай анонсировал решительные меры в ответ на один из самых жестких пакетов санкций против России. Что возмутило Пекин?

    На Западе раскрыли последствия ультиматума Трампа России

    Стало известно о новом платеже в коммунальных квитанциях

    Раскрыты подробности о дате новых переговоров России и Украины

    В Москве приостановили движение по части оранжевой ветки метро

    Число строителей БАМа резко сократилось из-за отсутствия денег

    Школьника-насильника задержали за нападения на россиянок

    Беременная Ида Галич снялась топлес для журнала

    На Украине представили аналог российской «Молнии»

    В центре города нашли 80 мертвецов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости