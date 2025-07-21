Назван способ повысить рождаемость в России

Сенатор Гибатдинов: Списание ипотечного долга повысит рождаемость в России

Уровень рождаемости в России можно поднять за счет ипотеки. Решение демографического вопроса в стране изданию NEWS.ru предложил сенатор Айрат Гибатдинов.

Сенатор призывает списывать долги россиян по жилищным кредитам полностью либо частично при условии рождения ребенка. «Без решения жилищного вопроса невозможно говорить о росте рождаемости. Молодые семьи должны чувствовать уверенность в завтрашнем дне: знать, что у них будет свой дом, стабильный доход, достойное образование и медицина», — пояснил Гибатдинов.

Еще одним способом повышения рождаемости в России он назвал отмену первоначального взноса для молодых семей. Как подчеркнул собеседник издания, текущих мер поддержки для подъема демографии недостаточно — маткапитала для покупки собственного жилья в настоящее время зачастую не хватает.

Кроме того, по мнению Гибатдинова, в России должны мягко прививать населению идеалы семейственности. Имплементировать такие ценности нужно посредством кино: главные герои должны изображаться семейными людьми, с детьми и женой, а также заботящимися о родителях. «Семья с детьми должна восприниматься как норма и представляться в общественном сознании как самый лучший способ внутреннего развития», — отметил сенатор.

Ранее в России предложили увеличить максимально доступную площадь квартир под семейную ипотеку. Такая мера, как предполагается, простимулирует граждан расширять семью.