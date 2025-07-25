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18:48, 25 июля 2025Россия

В российском лицее-интернате произошла вспышка опасной инфекции

В Калининградской области 9 детей заболели энтеровирусной инфекцией в интернате
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Калининградской области в лицее-интернате произошла вспышка опасной инфекции. Как пишет Telegram-канал Shot, девять детей заболели энтеровирусной инфекцией в российском учреждении.

Все произошло в загородном лицее-интернате, расположенном в поселке Ушаково. У воспитанников появились фарингит и высыпания на коже. Пока лабораторно диагноз подтвержден у одного мальчика, еще у восьми детей он установлен клинически.

Школьники прибыли в лицей на смену в лагерь, из-за энтеровирусной инфекции ее закрыли досрочно.

Специалисты отобрали пробы еды и воды, взяли смывы с поверхности. В учреждении началось эпидемиологическое расследование.

До этого сообщалось, что вспышка менингококковой инфекции зарегистрирована в детском доме в якутском городе Алдан. Юных пациентов доставили в детскую инфекционную клиническую больницу.

ЖЗЛ
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